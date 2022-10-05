Анастасия Потапова: «Был момент, когда для меня стали важнее отпуск, рестораны, походы на пляж и вечеринки. Теннис потерял важность»

21-летняя россиянка рассказала о периоде, когда потеряла мотивацию. Сейчас она занимает 51-е место в рейтинге, а по ходу сезона дебютировала в топ-50.

«Был момент, когда для меня стали важнее отпуск, рестораны, походы на пляж и вечеринки. Теннис потерял важность. Я тренировалась, но не так упорно, как раньше.

После многих лет в туре, мне это уже не казалось чем-то особенным. Это очень глупо, и было огромной ошибкой для игрока моего возраста.

У меня был момент, когда я хотела переставить на второе место. Это было ошибкой, но я ни о чем не жалею. Я отлично проводила время! Мне понравилось, хотя на корте я и проигрывала. А любой спортсмен ненавидит проигрывать, так что после определенного количества поражений я захотела что-то поменять – и начала с себя».

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