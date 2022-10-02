Крейчикова о победе в Таллине: «Каждый трофей особенный, тем более в одиночном разряде, в котором у меня выдался трудный год»

Теги WTA Анетт Контавейт Барбора Крейчикова Tallinn Open Теннис

Бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова поделилась эмоциями от победы на турнире в Таллине. В финале она обыграла Анетт Контавейт (6:2, 6:3).

«Я очень горжусь тем, что смогла показать в финале свой лучший теннис. Я ждала, что Анетт будет играть быстро и постарается давить на меня с первого розыгрыша. Поэтому я просто старалась играть в свой теннис и не дать ей реализовать этот план.

Мне очень хотелось показать свой максимум и получить удовольствие от финала, потому что мне пришлось бороться и сильно выкладываться, чтобы до него добраться.

Каждый трофей особенный, тем более в одиночном разряде, в котором у меня выдался трудный год, поэтому победа очень значимая. Позади потрясающая, особенная неделя».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные