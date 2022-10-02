Крейчикова выиграла четвертый турнир WTA и прервала серию Контавейт из 24 побед в залах

27-я ракетка мира обыграла № в финале в Таллине (6:2, 6:3).

Чешка шестой раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при 12 поражениях).

Крейчикова взяла первый одиночный титул в сезоне и четвертый в карьере.

Прервалась 24-матчевая победная серия Контавейт в залах. В прошлом году Эстонка выиграла титулы в Остраве, Москве, Клуж-Напоке, в этом – в Санкт-Петербурге, а также одержала четыре победы в Таллине.

Несмотря на поражение, Контавейт вернется в топ-3. Крейчикова станет 23-й.

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