Крейчикова выиграла четвертый турнир WTA и прервала серию Контавейт из 24 побед в залах

27-я ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла № Анетт Контавейт в финале в Таллине (6:2, 6:3).
Чешка шестой раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при 12 поражениях).
Крейчикова взяла первый одиночный титул в сезоне и четвертый в карьере.
Прервалась 24-матчевая победная серия Контавейт в залах. В прошлом году Эстонка выиграла титулы в Остраве, Москве, Клуж-Напоке, в этом – в Санкт-Петербурге, а также одержала четыре победы в Таллине.
Несмотря на поражение, Контавейт вернется в топ-3. Крейчикова станет 23-й.