Муте о конфликте с Андреевым: «Мне не нравится этот человек, не нравится его поведение»

Француз Корентен Муте прокомментировал то, что чуть не подрался с Адрианом Андреевым после матча на «Челленджере» в Орлеане.

«Мы с ним играли и на прошлой неделе, и уже тогда он на меня наезжал. Я спросил его, почему он так делает, и он прекратил.

Неделю спустя мы провели очень напряженный матч. Я был очень расстроен тем, что проиграл. Хотел пожать руку и быстро уйти. Мне не нравится этот человек, не нравится его поведение, но это был отличный матч и я хотел закончить его правильно – рукопожатием. Но он притянул меня к себе и толкнул.

Большинство игроков в туре уважает меня, и я уважаю их. После матча нужно проявлять уважение».

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