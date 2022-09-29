Муте о конфликте с Андреевым: «Когда соперник прямо в лицо дважды посылает меня ## ###, я не могу оставить это без внимания»

Корентен Муте прокомментировал инцидент после матча с Адрианом Андреевым. Они чуть не подрались после встречи второго круга «Челленджера» в Орлеане (6:2, 6:7, 6:7).

«Я не собираюсь извиняться за то, что произошло в конце матча.

Когда соперник прямо в лицо дважды посылает меня ## ###, я не могу оставить это без внимания.

Вы болели за него в конце матча. Может быть, для вас это приемлемо, но для меня нет.

В любом случае, он угрожал мне и просил подождать его у выхода с корта. Я ждал, но он так и не появился в течение 10 минут.

На самом деле он прятался где-то на арене за шестью сотрудниками безопасности.

Я, конечно, слышал угрозы в свой адрес, поэтому, когда ты выйдешь из комнаты, где тебя прятали, я с удовольствием посмотрю, что ты сделаешь.

Так что жду тебя с нетерпением, мы бы могли спокойно поговорить🤡», – написал Муте в сторис инстаграма.

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