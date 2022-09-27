Джокович о пропуске двух ТБШ: «Нужно смириться, потому что я принял решение, и это его последствия

21-кратный чемпион «Больших шлемов» объяснил, почему заявился на турнир 250 в Тель-Авиве.

«В этом сезоне я пропустил пару крупных турниров из-за обстоятельств, которые не позволяли мне путешествовать. Поэтому я пообщался с командой о расписании, хотел понять, на каких турнирах смогу сыграть. Я собирался участвовать в Кубке Лэйвера и хотел играть три недели подряд, поэтому Тель-Авив был для меня идеальным выбором. Плюс потому, что я давно здесь не был, а в последний раз мне фантастически понравилось».

Также он ответил, как чувствовал себя во время и , которые ему пришлось пропустить из-за отказа вакцинироваться.

«Нелегко смотреть матчи на «Больших шлемах», зная, что ты готовился туда поехать и сыграть. Но нужно смириться с этой ситуацией, потому что я принял решение, и это его последствия, и я нормально к этому отношусь».

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