Марин Чилич: «Я останусь в теннисе даже после того, как завершу карьеру. Может, буду тренировать в академии»

Чемпион US Open-2014 Марин Чилич ответил, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Я люблю теннис, жена все время надо мной смеется, потому что я еще и смотрю его каждый день. Я полюбил его с тех пор, как начал играть, мне нравится соревноваться и все, что связано с теннисом.

Я останусь в теннисе даже после того, как завершу карьеру. Я бы больше времени уделял семье, у меня двое сыновей. Но я останусь в теннисе, может, буду тренировать в какой-нибудь академии. Надеюсь, это произойдет не раньше, чем через 4-5 лет».

Во втором круге турнира в Тель-Авиве Чилич поборется с .

«Ему было трудно вернуться. Он перенес серьезную травму. Он выиграл US Open-2020 и был в отличной форме. После титула у него произошел небольшой эмоциональный спад, а потом он получил травму. В теннисе, если ты теряешь целый год, нужен еще минимум год, чтобы вернуться и заново обрести игру. Но сейчас он играет все лучше и лучше, что не может не радовать».

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