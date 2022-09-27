Анжелик Кербер: «Швентек еще долго будет возглавлять рейтинг. Нужно отдать ей должное за то, как она справилась со всей шумихой»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Анжелик Кербер высказалась о сильных сторонах Иги Швентек.
– Я очень уважаю то самообладание, с которым она всего добивалась. Нужно отдать ей должное за то, как она справилась со всей шумихой вокруг нее. В конце концов, ей всего 21 год. Я хорошо ее знаю, и мне очень интересно, сколько она будет оставаться на таком же высоком уровне.
– Что делает ее такой сильной теннисисткой?
– В основном ее стабильность. В этом сезоне она выиграла не только «Большие шлемы» в Париже и Нью-Йорке, но и турниры в Дохе, Индиан-Уэллс, Майами и Риме, а также в Штутгарте. Она психологически устойчива и продолжает упорно работать даже после всех своих успехов. Все это, плюс интенсивность, с которой она играет от начала до конца матча, делает ее крайне сложной соперницей.
– Кто может составить ей конкуренцию?
– Я думаю, что Ига еще долго будет возглавлять рейтинг. Одна из теннисисток, которая очень хорошо себя проявила, причем не только на US Open, и показала, что способна стабильно играть под давлением, – это Коко Гауфф. Я считаю, что скоро она тоже сможет выигрывать «Большие шлемы» и претендовать на первое место.