Анжелик Кербер: «Швентек еще долго будет возглавлять рейтинг. Нужно отдать ей должное за то, как она справилась со всей шумихой»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о сильных сторонах .

– Я очень уважаю то самообладание, с которым она всего добивалась. Нужно отдать ей должное за то, как она справилась со всей шумихой вокруг нее. В конце концов, ей всего 21 год. Я хорошо ее знаю, и мне очень интересно, сколько она будет оставаться на таком же высоком уровне.

– Что делает ее такой сильной теннисисткой?

– В основном ее стабильность. В этом сезоне она выиграла не только «Большие шлемы» в Париже и Нью-Йорке, но и турниры в Дохе, Индиан-Уэллс, Майами и Риме, а также в Штутгарте. Она психологически устойчива и продолжает упорно работать даже после всех своих успехов. Все это, плюс интенсивность, с которой она играет от начала до конца матча, делает ее крайне сложной соперницей.

– Кто может составить ей конкуренцию?

– Я думаю, что Ига еще долго будет возглавлять рейтинг. Одна из теннисисток, которая очень хорошо себя проявила, причем не только на , и показала, что способна стабильно играть под давлением, – это Коко Гауфф. Я считаю, что скоро она тоже сможет выигрывать «Большие шлемы» и претендовать на первое место.

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