Ига Швентек: «Хорошо иметь баланс между карьерой и личной жизнью. Важно иногда быть человеком, а не только теннисистом»

Чемпионка US Open Ига Швентек рассказала, как чувство юмора помогает ей на корте.

– Ты говорила, что Онс Жабер классно шутит, но у тебя тоже отличное чувство юмора. Я громко рассмеялся, когда тебе вручили чек с суммой призовых, и ты сказала: «Очень рада, что не наличкой». Как ты думаешь, чувство юмора помогает тебе быть лучше на корте?

– Может быть, не само чувство юмора, поскольку это очень индивидуальная вещь, но умение немного дистанцироваться от происходящего, это да, безусловно. В туре ты не можешь постоянно думать о теннисе и полностью концентрироваться на нем. Надо уметь радоваться любой мелочи в жизни.

Но да, я довольно саркастичный человек, и иногда стараюсь это использовать (смеется). Поэтому я была так рада, когда увидела Мэттью Пэрри на трибунах в финале, потому что Чендлер (персонаж из сериала «Друзья», которого сыграл Мэттью Пэрри – Sports.ru) – это король сарказма.

Хорошо иметь баланс между карьерой и личной жизнью, и моя команда мне в этом помогает. Важно иногда быть человеком, а не только теннисистом.

– На церемонии награждения вы сказали, что встретили в Нью-Йорке много людей, которые вас вдохновляют. Как это было?

– Нью-Йорк – это город, к которому я все еще пытаюсь привыкнуть. С одной стороны, здесь очень громко и много чего происходит, поэтому можно легко потерять концентрацию. Во время турнира, конечно, хочется находиться в спокойной обстановке.

Но я встретилась с Линдси Вонн, и это было потрясающе, потому что я долгое время ею восхищалась – и за то, что она сделала в спорте, и за то, как себя преподносила.

Я встретилась с Силом, и это тоже было круто. И у меня есть фото с Сереной Уильямс. Так что да, еще до начала турнира я чувствовала, что добилась чего-то значимого (смеется).

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Танцы Швентек раздражают болельщиков – и их считают помехой. Она действительно нарушает правила?

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