Надаль о Федерере: «Уходит один из самых важных игроков в моей карьере. Мы очень гордимся, что у нас дружеское соперничество»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о том, что на Кубке Лэйвера сыграет в паре с . Этот матч станет последним в карьере швейцарца.

«Мы вместе пережили множество потрясающих событий на корте и за его пределами. Незабываемо участвовать в таком историческом моменте. Я жду с нетерпением, надеюсь, смогу сыграть на хорошем уровне. И надеюсь, вместе мы сможем создать хорошие моменты и, возможно, выиграть матч, посмотрим (смеется). Надеюсь, трибуны будут активно поддерживать. Я очень рад быть здесь вместе с командой. Конечно, я с нетерпением жду возможности еще раз раз сыграть с Роджером.

Будет трудно со всем справиться, особенно Роджеру, но и мне тоже. В конце концов, уходит один из самых важных – если не самый важный игрок в моей карьере.

Мы очень гордимся, что у нас дружеское соперничество. Иногда это было непросто, потому что мы боролись за важные для нашей карьеры вещи, но в то же время мы поняли, что личные отношения выше профессиональных».

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