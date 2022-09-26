Сегодня день рождения Серены Уильямс

26 сентября 41 года исполняется Серене Уильямс.
На US Open американка провела, возможно, последний матч в карьере.
За 27 лет в профессиональном теннисе Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (больше всех в истории профессионального тура), 14 в паре и два в миксте.
Всего на ее счету 73 титула (пятый результат в истории) и 858 выигранных матчей.
Она 319 недель была первой ракеткой мира – это третий результат в истории.
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