Федерер об отношениях с Надалем: «Очень рад, что могу позвонить Рафе и поговорить о чем угодно»

Роджер Федерер прокомментировал отношения с , в паре с которым провел последний матч в карьере.

«Я не знаю, как мы к этому пришли. У нас очень крепкая связь – особенно в последние 10 лет. Может быть, повлияло то, что у меня появились дети. Не знаю, поменяло ли это то, как развивается наше соперничество. Понятия не имею.

В любом случае я очень рад, что сейчас все так, что я могу позвонить Рафе и поговорить о чем угодно. Надеюсь, он так же считает.

И то, что семья Рафы тоже приехала, показывает, что это не просто турнир, на который всем все равно. Я чувствую их тепло по отношению ко мне. Для меня это очень важно.

Думаю, он испытывает те же чувства, когда видит моих родителей, детей, жену. Это очень здорово.

Все здорово. Мы наслаждались компанией друг друга, и у нас очень богатое прошлое. И нам просто нравится вместе проводить время. Мы можем обсудить миллион разных тем. И мне всегда кажется, что нам не хватает времени, чтобы обо всем поговорить».

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