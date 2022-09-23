Чесноков о поражении Медведева от Вавринки в Меце: «То ли ему все равно, то ли его тренер нагрузил»

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге в Меце. Россиянин уступил Стэну Вавринке 4:6, 7:6, 3:6.

«Четвертый в мире не может проигрывать игроку, который был травмирован и занимает 200-ю строчку. Мне кажется, чтобы быть в тренде, надо сделать, чтобы все 32 игрока играли с первого круга: и первый в мире, и сотый в мире.

Уровень Медведева должен быть лучше 37-летнего Вавринки. 12 двойных ошибок говорят о том, что Медведев играет плохо на сегодняшний день: то ли ему все равно, то ли его тренер нагрузил. Для человека, который был вчера первым в мире, столько ошибок непозволительно. То, что он играл плохо, это точно.

Однако Мец – это не тот турнир, где надо блеснуть своими знаниями. Сейчас будут турниры, где надо выкладываться. Возможно, его сейчас нагрузил тренер», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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