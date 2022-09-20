Федерер о том, сожалеет ли о чем-нибудь в карьере: «Если бы в юности я был профессиональнее, то мог бы добиться большего успеха. Но тогда мог бы раньше выгореть»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, сожалеет ли о чем-нибудь в своей карьере. 41-летний швейцарец уйдет из тенниса после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце этой недели.

«Таких вещей мало. Конечно, есть некоторые мелочи, но я даже не могу так сходу вспомнить. Я считаю, что у меня была идеальная карьера, очень спокойное детство.

Конечно, если бы в юности я был чуть профессиональнее, то мог бы добиться большего успеха. Но тогда я мог бы раньше выгореть, потому что все было бы слишком серьезно».

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