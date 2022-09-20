Роджер Федерер: «Я точно закончил»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, может ли передумать по поводу завершения карьеры.

в эти выходные станет последним турниром в карьере Федерера.

«Я точно закончил. И я это знаю», – сказал Федерер.

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