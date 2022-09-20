Федерер тренируется на Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер в Лондоне готовится к Кубку Лэйвера.

Швейцарец тренируется на корте.

Также Федерер тренировался со Стефаносом Циципасом.

Кубок Лэйвера станет последним турниром в карьере Федерера. При этом его тренеры допускают, что на корт в матчах он все же не выйдет.

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