Чесноков о выступлении Федерера на Кубке Лэйвера: «В какой бы он форме ни был, зрители пойдут смотреть каждый его удар»

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Роджера Федерера на Кубке Лэйвера. Этот турнир станет последним в карьере 20-кратного чемпиона «Больших шлемов».

«Очень будет интересно, думаю, аншлаг обеспечен, так как Роджер точно сыграет все матчи. В какой бы он форме ни был, зрители пойдут смотреть каждый его удар. Роджер сегодня может делать все, что угодно, хоть на печи всю жизнь лежать – он настолько великий, что дальше уже некуда. Думаю, он преуспеет и в бизнесе при всех спонсорских пакетах и его имени, будет в шоколаде, он может быть везде первым».

Он мог бы сегодня играть дальше, но тогда Роджер будет болтаться в районе 30-40-х мест в рейтинге. Нужно ли ему это? Вряд ли», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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