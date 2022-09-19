Федерер приехал на Кубок Лэйвера

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20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер прибыл в Лондон, где 23-25 сентября пройдет Кубок Лэйвера.

Напомним, на прошлой неделе 41-летний швейцарец объявил об уходе из спорта. Кубок Лэйвера станет последним турниром в его карьере.

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