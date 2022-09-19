Федерер приехал на Кубок Лэйвера

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер прибыл в Лондон, где 23-25 сентября пройдет Кубок Лэйвера.

Напомним, на прошлой неделе 41-летний швейцарец объявил об уходе из спорта. Кубок Лэйвера станет последним турниром в его карьере.

«Теннис, я люблю тебя и никогда не оставлю». Прощальная речь Роджера Федерера

Величие Роджера Федерера на одной картинке: 20 «Больших шлемов», 103 титула и самый возрастной №1 в истории

Федерер от болбоя до величайшего в истории. Карьера Маэстро – в фотографиях

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе