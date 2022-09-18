Тренер Федерера о том, сыграет ли тот на Кубке Лэйвера: «Вероятно, он решит в последний момент»

Тренер по физпоготовке Роджера Федерера Пьер Паганини ответил, сможет ли 20-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграть на Кубке Лэйвера.

«Вероятно, он решит в последний момент. Он тренировался, поэтому у него есть вся информация, чтобы понять, хорошая это идея или нет. Посмотрим».

Выставочный турнир пройдет 23-25 сентября в Лондоне.

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