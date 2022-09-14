Маррей о том, как изменился его статус в сборной: «Сейчас я вряд ли буду играть»

Чемпион Кубка Дэвиса-2016 Энди Маррей рассказал, как изменился его статус в сборной.

Великобритания вместе с США, Нидерландами и Казахстаном попала в группу D. Матчи проходят 13-18 сентября в Глазго.

«Все немного иначе, чем 5 или 10 лет назад, когда я постоянно играл в Кубке Дэвиса, но работа остается прежней. Сейчас я вряд ли выйду на корт. Все в команде заслуживают играть, и если меня не выпустят, то я буду уверен, что другие отлично справятся и принесут команде какие-то победы.

Все мы хотим одного и того же, цель у нас одна. Нужно просто быть хорошим товарищем по команде, поддерживать всех со скамейки. Если тебя выпускают на корт, нужно стараться изо всех сил, чтобы одержать несколько побед».

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