Рууд о том, что ему нужно для победы на ТБШ: «Не попасть на испанца в финале»

Каспер Рууд ответил, чему его научил прошедший US Open. В финале норвежец уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 6:2, 6:7, 3:6).

«Мне кажется, в финале «Большого шлема» ты по умолчанию встречаешься с сильным соперником.

На «Ролан Гаррос» мне было трудно поверить, что я могу победить Рафу. Здесь было не легче, но я больше в это верил. Думаю, эти два турнира укрепили мою веру в то, что я могу выиграть «Шлем».

Надеюсь, я не буду играть с испанцем в следующем финале «Шлема» (улыбается). Они круто проводят финалы. Надеюсь, мне попадется кто-то другой».

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