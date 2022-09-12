Хачанов о выступлении на US Open: «Чем ближе титул, тем больнее поражение»

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Карен Хачанов подвел итоги выступления на US Open. Россиянин впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Чем ближе титул, тем больнее поражение… Однако я воспользуюсь всеми положительными моментами, полученными за эти недели в Нью-Йорке🙌🏻.

Это было хорошее выступление! Спасибо всем за поддержку🙏🏻. Я буду продолжать работать и идти за своей мечтой!» – написал Хачанов в твиттере.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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