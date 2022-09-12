Ченнай (WTA). 1-й круг. Викмайер сыграет с Ван Цян, Бушар одержала первую победу с марта-2021, Блинкова выбыла

Анна Блинкова уступила Ребекке Марино в первом круге турнира в Ченнае.
Эжени Бушар одержала первую победу с марта 2021 года.
Сетка турнира здесь.
Chennai Open
Ченнай, Индия
12 – 18 сентября 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Отрытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.00
- Дата проведения
- 12 сентября, 14.30
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.20
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.30
- Дата проведения
- 12 сентября, 18.25
- Дата проведения
- 12 сентября, 14.30
- Дата проведения
- 12 сентября, 14.30