Ченнай (WTA). 1-й круг. Викмайер сыграет с Ван Цян, Бушар одержала первую победу с марта-2021, Блинкова выбыла

Теги результаты WTA Chennai Open Теннис

Анна Блинкова уступила Ребекке Марино в первом круге турнира в Ченнае.

Эжени Бушар одержала первую победу с марта 2021 года.

Сетка турнира здесь.

Chennai Open

Ченнай, Индия

12 – 18 сентября 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Отрытые корты, хард

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) Ребекка Марино (Канада)
Дата проведения
12 сентября, 16.00
Онлайн матча

 

Джоанн Цугер (Швейцария) Эжени Бушар (Канада)
Дата проведения
12 сентября, 14.30
Онлайн матча

 

Лян Энь Шо (Китайский Тайбей) Линда Фрухвиртова (Чехия)
Дата проведения
12 сентября, 16.20
Онлайн матча

 

Клое Паке (Франция) Карман Танди (Индия)
Дата проведения
12 сентября, 16.30
Онлайн матча

 

Янина Викмайер (Бельгия) Ван Цян (Китай)
Дата проведения
12 сентября, 18.25
Онлайн матча

 

Катажина Кава (Польша) Астра Шарма (Австралия)
Дата проведения
12 сентября, 14.30
Онлайн матча

 

Яна Фетт (Хорватия) Нао Хибино (Япония)
Дата проведения
12 сентября, 14.30
Онлайн матча

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