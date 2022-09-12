Алькарас – первый после Надаля и восьмой в истории тинейджер, выигравший турнир «Большого шлема»

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Карлос Алькарас за счет победы на US Open стал 10-м в списке самых молодых чемпионов «Большого шлема» в истории профессионального тенниса.

Сейчас испанцу 19 лет и 4 месяца. Будучи моложе него, «Шлем» брали только:

Кроме того, Алькарас стал восьмым игроком, взявшим «Шлем» до достижения 20-летия. Кроме уже упомянутых это сделал Стефан Эдберг, выигравший Australian Open-1985 в 19 лет и 11 месяцев.

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