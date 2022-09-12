Алькарас – первый после Надаля и восьмой в истории тинейджер, выигравший турнир «Большого шлема»

за счет победы на стал 10-м в списке самых молодых чемпионов «Большого шлема» в истории профессионального тенниса.

Сейчас испанцу 19 лет и 4 месяца. Будучи моложе него, «Шлем» брали только:

на Australian Open-1983 – 19 лет и 3 месяца;

на US Open-1990 – 19 лет и 28 дней;

Бьорн Борг на -1975 – 19 лет и 9 дней;

на «Ролан Гаррос»-2005 – 19 лет и 2 дня;

Борис Беккер на -1986 – 18 лет и 7 месяцев;

Бьорн Борг на «Ролан Гаррос»-1974 – 18 лет и 10 дней;

Матс Виландер на «Ролан Гаррос»-1982 – 17 лет и 9 месяцев;

Борис Беккер на «Уимблдоне»-1985 – 17 лет и 7 месяцев;

на «Ролан Гаррос»-1989 – 17 лет и 4 месяца.

Кроме того, Алькарас стал восьмым игроком, взявшим «Шлем» до достижения 20-летия. Кроме уже упомянутых это сделал Стефан Эдберг, выигравший Australian Open-1985 в 19 лет и 11 месяцев.

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