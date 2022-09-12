Алькарас стал третьим чемпионом ТБШ, выигравшим три пятисетовика подряд. Он установил рекорд, проведя 23 часа и 39 минут на корте

стал чемпионом US Open, выиграв семь матчей за 23 часа и 39 минут. Никто в официальной истории не проводил больше времени на корте в рамках одного турнира (данные есть только с 1999 года).

До него рекорд принадлежал , который на -2018 отыграл 23 часа и 21 минуту.

На US Open дольше всех играл на пути к титулу в 2012-м – 21 час и 52 минуты.

По ходу турнира Алькарас выиграл три пятисетовых матча подряд (в четвертом круге, четвертьфинале и полуфинале). Три пятисетовика подряд на пути к «Шлему» до Алькарас выигрывали только на US Open-1992 и на -1997.

А последним чемпионом «Шлема», одержавшим по ходу три пятисетовых победы, был на Australian Open-2017.

Алькарас – это сталь. В среду был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня – чемпион, №1 и легенда

Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе