Алькарас стал третьим чемпионом ТБШ, выигравшим три пятисетовика подряд. Он установил рекорд, проведя 23 часа и 39 минут на корте

Карлос Алькарас стал чемпионом US Open, выиграв семь матчей за 23 часа и 39 минут. Никто в официальной истории ATP не проводил больше времени на корте в рамках одного турнира (данные есть только с 1999 года).
До него рекорд принадлежал Кевину Андерсону, который на «Уимблдоне»-2018 отыграл 23 часа и 21 минуту.
На US Open дольше всех играл Энди Маррей на пути к титулу в 2012-м – 21 час и 52 минуты.
По ходу турнира Алькарас выиграл три пятисетовых матча подряд (в четвертом круге, четвертьфинале и полуфинале). Три пятисетовика подряд на пути к «Шлему» до Алькарас выигрывали только Стефан Эдберг на US Open-1992 и Густаво Куэртен на «Ролан Гаррос»-1997.
А последним чемпионом «Шлема», одержавшим по ходу три пятисетовых победы, был Роджер Федерер на Australian Open-2017.
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