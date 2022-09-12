Алькарас стал третьим чемпионом ТБШ, выигравшим три пятисетовика подряд. Он установил рекорд, проведя 23 часа и 39 минут на корте

Теги Роджер Федерер Энди Маррей Уимблдон Ролан Гаррос Густаво Куэртен ATP Кевин Андерсон Стефан Эдберг Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас стал чемпионом US Open, выиграв семь матчей за 23 часа и 39 минут. Никто в официальной истории ATP не проводил больше времени на корте в рамках одного турнира (данные есть только с 1999 года).

До него рекорд принадлежал Кевину Андерсону, который на «Уимблдоне»-2018 отыграл 23 часа и 21 минуту.

На US Open дольше всех играл Энди Маррей на пути к титулу в 2012-м – 21 час и 52 минуты.

По ходу турнира Алькарас выиграл три пятисетовых матча подряд (в четвертом круге, четвертьфинале и полуфинале). Три пятисетовика подряд на пути к «Шлему» до Алькарас выигрывали только Стефан Эдберг на US Open-1992 и Густаво Куэртен на «Ролан Гаррос»-1997.

А последним чемпионом «Шлема», одержавшим по ходу три пятисетовых победы, был Роджер Федерер на Australian Open-2017.

Алькарас – это сталь. В среду был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня – чемпион, №1 и легенда

Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»

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