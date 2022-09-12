Алькарас первым после Джоковича взял ТБШ, отыграв по ходу турнира матчбол

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19-летний Карлос Алькарас стал чемпионом US Open. В четвертьфинале против Янника Синнера он отыграл матчбол.

Алькарас – 15-й мужчина в истории профессионального тенниса, взявший «Большой шлем», отыграв матчбол. До него это сделали:

В этом сезоне Алькарас выиграл второй титул, уйдя по ходу с матчболов – в Барселоне он отыграл два в полуфинале.

Всего это седьмой случай в 2022-м, когда кто-то взял титул с матчболов. Кроме Алькараса это сделали:

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