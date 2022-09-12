Алькарас первым после Джоковича взял ТБШ, отыграв по ходу турнира матчбол

19-летний стал чемпионом US Open. В четвертьфинале против он отыграл матчбол.

Алькарас – 15-й мужчина в истории профессионального тенниса, взявший «Большой шлем», отыграв матчбол. До него это сделали:

Джон Ньюкомб на Australian Open-1975 – три в полуфинале;

Мануэль Орантес на US Open-1975 – пять в полуфинале;

на «Ролан Гаррос»-1976 – один в первом круге;

Йохан Крик на Australian Open-1982 – один в полуфинале;

на Australian Open-1985 – два в четвертом круге;

на US Open-1989 – два во втором круге;

на US Open-1996 – один в четвертьфинале;

Густаво Куэртен на «Ролан Гаррос»-2001 – один в четвертом круге;

на US Open-2003 – один в полуфинале;

на -2004 – два в финале;

на Australian Open-2005 – один в полуфинале;

Новак Джокович на US Open-2011 – два в полуфинале;

на US Open-2016 – один в третьем круге;

на -2019 – два в финале.

В этом сезоне Алькарас выиграл второй титул, уйдя по ходу с матчболов – в Барселоне он отыграл два в полуфинале.

Всего это седьмой случай в 2022-м, когда кто-то взял титул с матчболов. Кроме Алькараса это сделали:

в Аделаиде (два в полуфинале);

Жоау Соуза в Пуне (три в полуфинале);

в Гамбурге (два в первом круге);

Ник Кириос в Вашингтоне (пять в четвертьфинале);

Адриан Маннарино в Уинстон-Сейлеме (четыре в первом круге).

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