Алькарас первым после Джоковича взял ТБШ, отыграв по ходу турнира матчбол

19-летний Карлос Алькарас стал чемпионом US Open. В четвертьфинале против Янника Синнера он отыграл матчбол.
Алькарас – 15-й мужчина в истории профессионального тенниса, взявший «Большой шлем», отыграв матчбол. До него это сделали:
- Джон Ньюкомб на Australian Open-1975 – три в полуфинале;
- Мануэль Орантес на US Open-1975 – пять в полуфинале;
- Адриано Паната на «Ролан Гаррос»-1976 – один в первом круге;
- Йохан Крик на Australian Open-1982 – один в полуфинале;
- Стефан Эдберг на Australian Open-1985 – два в четвертом круге;
- Борис Беккер на US Open-1989 – два во втором круге;
- Пит Сампрас на US Open-1996 – один в четвертьфинале;
- Густаво Куэртен на «Ролан Гаррос»-2001 – один в четвертом круге;
- Энди Роддик на US Open-2003 – один в полуфинале;
- Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос»-2004 – два в финале;
- Марат Сафин на Australian Open-2005 – один в полуфинале;
- Новак Джокович на US Open-2011 – два в полуфинале;
- Стэн Вавринка на US Open-2016 – один в третьем круге;
- Новак Джокович на «Уимблдоне»-2019 – два в финале.
В этом сезоне Алькарас выиграл второй титул, уйдя по ходу с матчболов – в Барселоне он отыграл два в полуфинале.
Всего это седьмой случай в 2022-м, когда кто-то взял титул с матчболов. Кроме Алькараса это сделали:
- Танаси Коккинакис в Аделаиде (два в полуфинале);
- Жоау Соуза в Пуне (три в полуфинале);
- Лоренцо Музетти в Гамбурге (два в первом круге);
- Ник Кириос в Вашингтоне (пять в четвертьфинале);
- Адриан Маннарино в Уинстон-Сейлеме (четыре в первом круге).
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе