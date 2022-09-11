Жабер о том, что Швентек поменяла ракетку на первом матчболе: «Я не видела, была больше сосредоточена на себе»

Пятая ракетка мира отреагировала на то, что поменяла ракетку на матчболе в финале (6:2, 7:6). Это произошло во втором сете при счете 6:5, 40:30.

– При счете 6:5 вы спасли матчбол, прямо перед она пошла менять ракетку. Это кажется необычным на такой стадии матча. Вам не показалось это странным?

– Что она поменяла ракетку или что я спасла матчбол? (Смеется.) Что именно?

Если честно, не видела, что она меняла ракетку. Может, у нее были проблемы с мячами, хотя, если честно, я особо не заметила. Она выиграла «Большой шлем» (улыбается). Может, теперь она будет бороться за то, чтобы мячи оставили.

Если честно, я не видела, была больше сосредоточена на себе. Я очень обрадовалась, что она тогда ошиблась с бэкхенда.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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