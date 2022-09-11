Швентек – Жабер: «Ты еще меня обыграешь. Так что не переживай»

Первая ракетка мира прокомментировала победу на . В финале она обыграла – 6:2, 7:6.

Ее спросили, за счет чего ей удается так уверенно проводить важнейшие матчи – она выиграла 10 финалов подряд, не отдав в них ни сета.

«Если честно я не знаю (смеется). Я просто не очень многого жду. Особенно перед этим турниром. У меня был непростой период.

Возвращаться после победы на «Большом шлеме» непросто – хотя на я и взяла уже второй титул. Но мне нужно было оставаться собранной, сосредотачиваться на своих целях.

Турнир получился непростым, потому что это Нью-Йорк, тут так громко, так безумно. В городе столько соблазнов. Я познакомилась со многими вдохновляющими людьми. Это просто сумасшествие. Горжусь тем, что психологически со всем справилась.

Онс, ты провела прекрасный турнир и проводишь прекрасный сезон. У нас уже классное соперничество, и я уверена, что мы еще много раз встретимся. И ты еще меня обыграешь. Так что не переживай».

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