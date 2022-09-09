Хуан Карлос Ферреро: «Психологически Алькарас готов выиграть ТБШ и стать №1, но нужно продолжать упорно работать и оставаться скромным»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро высказался, чем 19-летний испанец привлекает болельщиков.

«Он по-особому общается с людьми, это настоящий магнетизм. Привлекает то, как он выкладывается на корте и играет, такая интенсивность и скорость ударов. Он столько всего делает во время матча, и это развлекает людей. Я наслаждаюсь его игрой, а я уже давно в мире тенниса».

Также он прокомментировал, что по итогам US Open Алькарас может стать самым молодым №1 в истории рейтинга ATP.

«Мы об этом не говорим и не забегаем вперед. Мы знаем, какие перед ним открываются возможности. Он погружен, каждый день старается улучшать свой теннис и наслаждаться игрой. Именно удовольствие от времени, проведенного на корте, помогает ему хорошо играть. До этого еще очень далеко, и предстоит очень многое сделать, чтобы этого добиться.

Психологически он готов выиграть «Большой шлем» и стать №1, но нужно продолжать упорно работать, всегда сохранять концентрацию и оставаться скромным».

Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали

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