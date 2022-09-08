На US Open самый молодой состав полуфиналистов ТБШ с 2008-го

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей US Open ATP Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Суммарный возраст полуфиналистов US Open составляет 94 года. Карену Хачанову 26 полных лет, Фрэнсису Тиафу – 24, Касперу Рууду – 23, а Карлосу Алькарасу – 19.

Это самый молодой состав полуфиналистов на турнире «Большого шлема» с US Open-2008. Тогда в 1/2 вышли Роджер Федерер (27), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (21) и Энди Маррей (21). Суммарный возраст составлял 91,95 года.

Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали

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