На US Open самый молодой состав полуфиналистов ТБШ с 2008-го

Суммарный возраст полуфиналистов US Open составляет 94 года. Карену Хачанову 26 полных лет, Фрэнсису Тиафу – 24, Касперу Рууду – 23, а Карлосу Алькарасу – 19.
Это самый молодой состав полуфиналистов на турнире «Большого шлема» с US Open-2008. Тогда в 1/2 вышли Роджер Федерер (27), Рафаэль Надаль (22), Новак Джокович (21) и Энди Маррей (21). Суммарный возраст составлял 91,95 года.
Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали
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