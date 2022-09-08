На US Open самый молодой состав полуфиналистов ТБШ с 2008-го

Суммарный возраст полуфиналистов US Open составляет 94 года. 26 полных лет, – 24, – 23, а – 19.

Это самый молодой состав полуфиналистов на турнире «Большого шлема» с -2008. Тогда в 1/2 вышли (27), (22), (21) и (21). Суммарный возраст составлял 91,95 года.

Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали

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