Жабер сделала на US Open 34 эйса. Это ее личный рекорд для одного турнира

Пятая ракетка мира вышла в финал .

В полуфинале она обыграла (6:1, 6:3). Это первый матч в сезоне, когда у соперницы Жабер не было брейк-пойнтов.

Представительница Туниса сделала восемь эйсов. В целом за US Open она подала навылет 34 раза. Для нее это личный рекорд по эйсам на одном турнире уровня .

Жабер – третья по количеству эйсов среди участниц «Большого шлема». Вторая – Каролина Плишкова (36 эйсов в пяти матчах). Лидер – Циньвэнь Чжэн (38 в трех).

Титул US Open разыграют лучшие по сезону – Швентек и Жабер. Хотя у Иги были проблемы с Соболенко, но она перестроилась в туалете

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