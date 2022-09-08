Гарсия о матче с Жабер: «У нее всегда был редкий стиль. И она несколько раз останавливала меня на пути к юниорским «Шлемам»

Теги US Open WTA Каролин Гарсия Онс Жабер Теннис

Каролин Гарсия прокомментировала предстоящий полуфинал US Open против Онс Жабер. Представительница Туниса выиграла у Гарсия оба матча во взрослом туре и все четыре в юниорском.

«У нее всегда был редкий стиль – особенно для юниоров. Тогда редко встречались соперницы, которые столько укорачивали и резали. Она постоянно что-то придумывала.

Несколько раз она останавливала меня на пути к юниорским «Шлемам». 

С ней уже тогда было сложно, а сейчас еще сложнее. Она в топ-5 в мире, играла в финале «Уимблдона». Она сильно прибавила.

Здорово видеть игроков, с которыми вместе росла. Здорово видеть, что мы пробились в топ и продолжаем прибавлять».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные