Гарсия о матче с Жабер: «У нее всегда был редкий стиль. И она несколько раз останавливала меня на пути к юниорским «Шлемам»

прокомментировала предстоящий полуфинал против . Представительница Туниса выиграла у Гарсия оба матча во взрослом туре и все четыре в юниорском.

«У нее всегда был редкий стиль – особенно для юниоров. Тогда редко встречались соперницы, которые столько укорачивали и резали. Она постоянно что-то придумывала.

Несколько раз она останавливала меня на пути к юниорским «Шлемам».

С ней уже тогда было сложно, а сейчас еще сложнее. Она в топ-5 в мире, играла в финале . Она сильно прибавила.

Здорово видеть игроков, с которыми вместе росла. Здорово видеть, что мы пробились в топ и продолжаем прибавлять».

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