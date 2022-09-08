Гарсия о матче с Жабер: «У нее всегда был редкий стиль. И она несколько раз останавливала меня на пути к юниорским «Шлемам»

Каролин Гарсия прокомментировала предстоящий полуфинал US Open против Онс Жабер. Представительница Туниса выиграла у Гарсия оба матча во взрослом туре и все четыре в юниорском.
«У нее всегда был редкий стиль – особенно для юниоров. Тогда редко встречались соперницы, которые столько укорачивали и резали. Она постоянно что-то придумывала.
Несколько раз она останавливала меня на пути к юниорским «Шлемам».
С ней уже тогда было сложно, а сейчас еще сложнее. Она в топ-5 в мире, играла в финале «Уимблдона». Она сильно прибавила.
Здорово видеть игроков, с которыми вместе росла. Здорово видеть, что мы пробились в топ и продолжаем прибавлять».
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