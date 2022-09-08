Алькарас — Тиафу прогноз на полуфинал US Open 2022

Будем надеяться, что в полуфинальном поединке на US Open по теннису испанец Карлос Алькарас и хозяин корта Фрэнсис Тиафу выдадут не менее захватывающий поединок, нежели оба провели в четвертьфинале. Их матч состоится 9 сентября на стадионе имени Артура Эша и начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Алькарас – Тиафу

Выйдя в финал, Карлос Алькарас может не только впервые в карьере выиграть турнир Большого шлема, но и стать первой ракеткой мира. В его 19 лет это будет весомым достижением. Сможет ли испанец хорошо отдохнуть и подойти к полуфиналу во всеоружии? Все же его четвертьфинальный матч с итальянцем Янником Синнером был очень энергозатратным. Соперники поставили рекорд US Open, ранее никогда матчи не заканчивались так поздно, около трех часов ночи. Впрочем Карлос на любом турнире показывает свою выносливость и характер. На стороне Фрэнсиса Тиафу поддержка родных трибун и кураж, на волне которого он обыгрывает оппонентов. Как тут не вспомнить матч четвертого круга с Рафаэлем Надалем или четвертьфинал с Андреем Рублевым, где, по словам американца, он сыграл лучший тай-брейк в жизни и взял верх в трех сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Алькараса — 4

победы/поражения Алькараса в 2022 году — 49/11

победы Алькараса на харде — 19/4

рейтинг ATP Тиафу — 26

победы/поражения Тиафу в 2022 году — 27/18

победы Тиафу на харде — 15/9

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Тиафу

Статистика говорит в пользу Алькараса. На различных турнирах в этом году он выходил в полуфинал семь раз и проиграл только однажды. С другой стороны, Фрэнсису Тиафу удаются поединки на американской земле, из десяти последних таких матчей он победил в восьми.

Статистика личных встреч Алькарас — Тиафу

Теннисисты встречались дважды, но один поединок был выставочным и в расчет его можно не брать. В рамках первого раунда грунтового турнира ATP в Барселоне в 2021 году Тиафу оказался сильнее — 6 : 4, 7 : 6 (7 : 5).

Прогноз на матч Алькарас — Тиафу

Очередной сложный прогноз. Скорее всего нас ожидает что-то подобное матчу Алькараса в четвертьфинале. Оба соперника неуступчивые, оба находятся в хорошей форме, и все могут решить мелочи. Впрочем букмекеры считают, что у Алькараса шансов больше, «Лига Ставок» предлагает на его выигрыш коэффициент 1,52, в то время как на победу Тиафу — 2,55.

Наш прогноз: Фрэнсис столкнется с самым сильным соперником на турнире, и выдать три подряд матча жизни будет невероятно сложно. Если матч затянется, то его шансы несколько предпочтительнее, но все же Алькарас должен победить в четырех сетах.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022