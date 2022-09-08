US Open: Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафу прямая трансляция

За выход в финал на Открытом чемпионате США по теннису 9 сентября сыграют испанец Карлос Алькарас и американский теннисист Фрэнсис Тиафу. Ориентировочное начало матча в 22:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию US Open можно будет смотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Алькарас – Тиафу

Своей игрой Карлос Алькарас в последние два сезона доказал, что его не зря считают потенциальной заменой другому испанцу Рафаэлю Надалю. Более того, выйдя в финал турнира US Open, он может подняться на вершину рейтинга ATP. Но для этого нужно будет сыграть еще два тяжелых матча. До четвертого круга Карлос проблем не испытывал. Но затем за выход в четвертьфинал пришлось играть пятисетовый поединок с Марином Чиличем, а затем более чем пятичасовой марафон с Янником Синнером. Спортсмены поставили рекорд турнира, закончив свой поединок около трех часов ночи по времени Нью-Йорка. Оба были достойны полуфинала, но в пятой партии испанец оказался сильнее.

Фрэнсис Тиафу таких проблем в своих матчах не испытывал. Соперники у него были не менее статусные, чего стоит только тот самый Рафаэль Надаль, но американец смог пройти его за четыре сета. Многие прочили, что эта победа станет для Фрэнсиса последней на турнире, но и Андрей Рублев не смог остановить его в четвертьфинале. Тиафу для победы понадобилось сыграть три сета, пусть в двух из них и пришлось играть тай-брейки. ля американских болельщиков Фрэнсис остался единственным соотечественником в женском и мужском одиночных турнирах, и поддержка его ждет огромная.

Алькарас и Тиафу пересекались на турнирах ATP только один раз, в 2021 году в Барселоне. Матч первого круга проходил на грунте, и Фрэнсис оказался сильнее в двух партиях. У букмекеров фаворитом выступает испанец, на его победу «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,52, успех американца оценивается коэффициентом 2,55.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022