Швентек — Соболенко прогноз на полуфинал US Open 2022

Вторую полуфинальную пару на Открытом чемпионате США по теннису составили первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч за выход в финал состоится в ночь с 8 на 9 сентября на стадионе имени Артура Эша, начало — не ранее 03:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Швентек – Соболенко

Спортсменки играли турнир в верхней части сетки, и появление обеих в полуфинале не вызывает удивления. Ига подтверждает свой статус одной из фавориток турнира, довольно ровно прошла все свои поединки. Только в четвертом круге после проигранного первого сета в матче с немкой Юле Нимайер, закрались сомнения в успехе Швентек, но затем она забрала два сета, причем третий под ноль. В четвертьфинале Ига сломила сопротивление первой ракетки США Джессики Пегулы в двух партиях. Арина Соболенко второй год подряд доходит до полуфинала US Open и теперь приложит все усилия, чтобы пройти дальше. Турнирный путь Арины получился несколько сложнее, чем у Швентек, но, самое главное, ей удалось наладить подачу. Ранее Соболенко зачастую грешила двойными ошибками.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2022 году — 55/7

победы/поражения Швентек на харде — 33/5

рейтинг ATP Соболенко — 6

победы/поражения Соболенко в 2022 году — 33/20

победы Соболенко на харде — 19/11

Факты и статистика перед матчем Швентек — Соболенко

Польская теннисистка продолжает удачно действовать против спортсменок из первой десятки рейтинга WTA. Она выиграла восемь подряд таких матчей. Арина Соболенко выиграла пять подряд поединков на харде, при этом в трех из них пришлось играть три сета.

Статистика личных встреч Швентек — Соболенко

Спортсменки играли между собой четырежды. В трех случаях сильнее была Ига Швентек. Последнюю Победу над Ариной она одержала в мае 2022 года на грунтовом турнире в Риме. На харде теннисистки провели две встречи и выиграли друг у друга по разу.

Прогноз на матч Швентек — Соболенко

Первая ракетка мира превосходит Арину Соболенко по нескольким параметрам, и дело не только в рейтинге, где белорусская спортсменка шестая. На стороне Иги ее подача, отличная игра на медленном покрытии, техническое разнообразие. Букмекеры на ее стороне. На победу Швентек «Лига Ставок» дает коэффициент 1,48, выигрыш Соболенко оценивается коэффициентом — 2,65.

Наш прогноз: ключевым фактором матча может стать подача Арины, если она будет подавать стабильно с первой попытки, то шансы у нее появятся, но все же игра Швентек на данный момент выглядит предпочтительнее. Соболенко может взять один сет, но это максимум.

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