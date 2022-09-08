US Open: Ига Швентек — Арина Соболенко прямая трансляция

Во втором полуфинале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису в ночь с 8 на 9 сентября на корт стадиона имени Артура Эша выйдет первая ракетка мира полька Ига Швентек и шестая ракетка Арина Соболенко из Беларуси. Ориентировочное начало поединка не ранее 03:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию все желающие смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Швентек – Соболенко

Ига Швентек в стремлении забыть про свою неудачу на травяных кортах Уимблдона, где она выбыла на ранней стадии, мчится к своему третьему титулу на турнирах Большого шлема. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции, и вот теперь есть отличный шанс выиграть US Open. Но сначала нужно преодолеть сопротивление Арины Соболенко. На турнире Иге пришлось сыграть лишь один трехсетовый поединок против Юле Нимайер из Германии. Все остальные победы она одержала в двух партиях, в том числе и в четвертьфинале над первой ракеткой США Джессикой Пегулой.

Арина Соболенко второй год подряд доходит до полуфинальной стадии US Open, то есть она уже смогла защитить набранные очки в рейтинге. В отличие от Швентек Арине ни разу не удавалось пробиться на мэйджорах в финал. Путь Арины на турнире не всегда складывался просто. Он мог прерваться уже во втором круге, когда пришлось играть три сета с эстонкой Кайей Канепи. В четвертьфинале на тай-брейке во втором сете Соболенко удалось сломить сопротивление Каролины Плишковой из Чехии. Ига Швентек — самый серьезный соперник, но победа над ней откроет путь к титулу.

Спортсменки играли между собой четыре раза, и в трех случаях сильнее оказывалась Ига Швентек, в то же время в матчах на хардовом покрытии у теннисисток паритет — одержано по одной победе. Неудивительно, что у букмекеров фаворитом является первая ракетка мира, «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,48, успех Соболенко оценивается коэффициентом 2,65.

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