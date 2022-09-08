Гарсия — Жабер прогноз на полуфинал US Open 2022

Первый полуфинальный матч в женском одиночном разряде на US Open 2022 по теннису пройдет на стадионе имени Артура Эша в ночь с 8 на 9 сентября. В нем встретятся француженка Каролин Гарсия и Онс Жабер из Туниса. Начало поединка — не ранее 02:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Гарсия – Жабер

Каролин Гарсия на текущем турнире US Open действует по принципу — вижу цель, не вижу препятствий. Она набрала потрясающую форму и буквально сметает всех своих соперниц в двух партиях. Сложно сказать, какой матч ей дался сложнее. Наверное, можно назвать четвертьфинал против американки Кори Гауфф, на нее возлагали большие надежды, тем более играла она при поддержке родных трибун. Не помогло — 6 : 3, 6 : 4 в пользу Каролин. Онс Жабер хоть и находится в рейтинге значительно выше Каролин, но путь в полуфинал дался ей намного сложнее. Были у нее и трехсетовые поединки. Нелегко пришлось и в четвертьфинале против австралийки Айлы Томлянович, во втором сете пришлось играть тай-брейк, где Онс оказалась сильнее.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Гарсии — 17

победы/поражения Гарсии в 2022 году — 41/16

победы Гарсии на харде — 17/8

рейтинг ATP Жабер — 5

победы/поражения Жабер в 2022 году — 43/13

победы/поражения Жабер на харде — 15/8

Факты и статистика перед матчем Гарсия — Жабер

Тринадцать последних матчей на харде подряд Каролин не проигрывает, вряд ли найдется еще хоть одна теннисистка в туре с такой статистикой. Онс Жабер не турнирах ATP после финала Уимблдона ни разу не прошла дальше второго круга, но может похвастаться удачной игрой на турнирах Большого шлема, уже полуфинал.

Статистика личных встреч Гарсия — Жабер

Соперницы встречались шесть раз, три матча проводили на харде. Удивительно, но на счету Каролин нет ни одной победы. Правда, последний поединок теннисистки провели на Открытом чемпионате Австралии в 2020 году, более двух с половиной лет назад. Сейчас у француженки есть возможность размочить счет.

Прогноз на матч Гарсия — Жабер

Вообще, все говорит в пользу Каролин Гарсии. Достаточно посмотреть на ее уверенную игру. Аналитики в букмекерских конторах не могли этого не заметить, «Лига Ставок» предлагает на победу француженки коэффициент 1,62, куда ниже шансы Жабер — 2,30.

Наш прогноз: тот случай, когда с букмекерами можно полностью согласиться. Если Гарсия продолжит играть полуфинал в том же духе как и предыдущие матчи, то и тут сможет победить в двух сетах.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022