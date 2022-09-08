US Open: Каролин Гарсия — Онс Жабер прямая трансляция

В первом полуфинальном поединке женского одиночного турнира на US Open 2022 по теннису сойдутся француженка Каролин Гарсия и теннисистка из Туниса Онс Жабер. Матч состоится в ночь с 8 на 9 сентября на стадионе имени Артура Эша и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Гарсия – Жабер

Каролин Гарсия отлично выступает на текущем турнире US Open. За всю карьеру она завоевала десять титулов WTA и два ITF, но вот на турнирах Большого шлема нынешний выход в полуфинал ее высшее достижение, и останавливаться на этом Каролин не желает. На все свои пять матчей на US Open она затратила ровно столько сил, сколько требовалось. Все поединки она завершила в двух сетах и ни в одном нельзя было усомниться в ее победе. Глядя на такую потрясающую форму Гарсии, спортсменку вполне можно рассматривать в качестве фаворитки турнира, но сначала надо обыграть Жабер.

Пятая ракетка мира Онс Жабер летом находилась в шаге от выигрыша своего первого титула на турнире Большого шлема. На Уимблдоне все предрекали ей победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана, но случилась сенсация. Теперь на US Open Онс пытается доказать, что то поражение было случайностью, и она способна стать первой на мэйджоре. Турнирный путь Жабер прошла несколько труднее, чем Каролин. Однажды пришлось играть трехсетовый поединок, в других матчах случались тай-брейки. Но туниска в полуфинале, и это говорит о ее бойцовском характере.

На стороне Жабер статистика личных встреч. Соперницы шесть раз играли между собой и во всех матчах Гарсия вынуждена была уступить, в том числе в трех поединках на харде. Но сейчас Каролин фаворит, «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,62, а на победу Жабер — 2,30.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022