Халеп разводится с мужем-миллиардером после года брака (Prosport.ro)

Румынский портал Prosport.ro сообщает, что экс-первая ракетка мира и македонский миллардер Тони Юруц приняли решение о разводе.

Они сыграли гражданскую свадьбу в сентябре прошлого года, а в ноябре этого планировали обвенчаться. Однако в отношениях наступили проблемы из-за того, что Халеп постоянно ездит по турнирам.

Сообщается, что решение о разводе они приняли вместе.

Кроме того, по данным издания, Халеп и Юруц изначально договорились, что в случае развода не будут делить имущество – каждый уйдет из брака с тем, с чем пришел.

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