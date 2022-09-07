US Open: Андрей Рублев — Фрэнсис Тиафу прямая трансляция

Сегодня, 7 сентября, на US Open по теннису в борьбу за выход в полуфинал вступит еще один российский теннисист Андрей Рублев. Накануне свой четвертьфинальный поединок выиграл Карен Хачанов, теперь Андрей сразится с американцем Фрэнсисом Тиафу. Матч на стадионе имени Артура Эша начнется не ранее 20:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Рублев — Тиафу

Оба теннисиста затратили примерно одинаковое количество сил на пути в четвертьфиналу. Рублев провел два пятисетовых поединка, в которых проявил характер и сломил сопротивление серба Ласло Дьере в первом круге и канадца Дениса Шаповалова во втором. Корейца Квон Сон У и, что удивительно, с британца Кэмерона Норри победить удалось легко в трех партиях. Андрей пока ни разу не играл в полуфиналах турниров Большого шлема, а на US Open это уже третий его выход в четвертьфинал. Пора преодолевать этот барьер.

Фрэнсис Тиафу находится в отличной форме. Поддержка трибун ему гарантирована, и многие считают, что он способен выиграть дома в Нью-Йорке впервые в своей карьере. Другое дело опыт, он пока ни разу не играл в полуфиналах турниров Большого шлема, да и в целом выиграл только один турнир ATP. В мировом рейтинге он находится на 26 позиции. Пятисетовых матчей на этом турнире US Open у него не было, но зато многие свои сеты он заканчивал на тай-брейках. Главная победа случилась в четвертом круге, когда он смог в четырех сетах обыграть Рафаэля Надаля.

Спортсмены встречались три раза, две победы на счету американца в том числе и самая обидная для Андрея. Тиафу на US Open 2021 выбил его в третьем круге в пяти партиях. Россиянин хочет поквитаться, и букмекеры, пусть немного, но на его стороне. «Лига Ставок» предлагает на победу Андрея коэффициент 1,89, успех Тиафу оценивается коэффициентом — 1,92.

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