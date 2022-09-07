Рублев — Тиафу прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Второй день четвертьфиналов на Открытом чемпионате США по теннису в мужской сетке одиночного турнира откроют россиянин Андрей Рублев и американец Фрэнсис Тиафу. Матч состоится 7 сентября на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное начало поединка в 20:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Рублев – Тиафу

Фрэнсис Тиафу прямо сейчас показывает свой лучший теннис в карьере. Все складывается в его пользу: и вдохновение, с которым он проводит поединки, и уверенность в своих силах, и поддержка родных трибун. Как результат, победа в четвертым кругом над Рафаэлем Надалем в четырех сетах. У Тиафу в этом матче получалось все, а Рафа не показал своего лучшего тенниса. Но и у россиянина есть свои аргументы. То, как он вытянул встречу третьего круга против канадца Дениса Шаповалова показывает, что у него все в порядке с характером. По большому счету Андрей может проиграть только самому себе. Поединок с американцем будет очень сложным, но Рублеву пора уже преодолевать барьер четвертьфиналов на турнирах Большого шлема.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рублева — 11

победы/поражения Рублева в 2022 году — 40/14

победы/поражения Рублева на харде — 19/6

рейтинг ATP Тиафу — 26

победы/поражения Тиафу в 2022 году — 26/18

победы Тиафу на харде — 14/9

Факты и статистика перед матчем Рублев — Тиафу

В последних пяти четвертьфиналах, в которых играл Рублев, он одержал три победы. Фрэнсис Тиафу в пяти последних матчах с соперниками выше себя рейтингом одержал четыре победы.

Статистика личных встреч Рублев — Тиафу

Теннисисты встречались трижды, и все три матча проходили на харде. Счет в этих поединках 2 : 1 в пользу американца. Более того, обе победы он одержал на US Open сначала в юниорском турнире в 2014 году, а в 2021 году в упортном пятисетовом поединке выбил Рублева в третьем раунде. Россиянин взял реванш в марте 2022 года на турнире в Индиан Уэллсе, но полноценным он может быть только тут, в Нью-Йорке.

Прогноз на матч Рублев — Тиафу

Ощущения, что сейчас перед Тиафу не сможет устоять никто, и он мчится к своей мечте — победе на турнире Большого шлема, тем более у себя дома. Но букмекеры оценивают шансы теннисистов одинаково. «Лига Ставок» предлагает на победу Рублева коэффициент 1,89, на победу Тиафу — 1,92.

Наш прогноз: если Андрей забудет о своих психологических проблемах, которые по-прежнему ему свойственны в некоторых ответственных поединках, то одержит победу, но многие факторы, в том числе и трибуны, говорят в пользу выигрыша Фрэнсиса в четырех сетах.

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Результаты US Open 2022