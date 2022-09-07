US Open: Янник Синнер — Карлос Алькарас прямая трансляция

Теги US Open Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Последний четвертьфинальный матч одиночного мужского турнира на Открытом чемпионате США по теннису 2022 года сыграют представители нового поколения итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Поединок на стадионе имени Артура Эша начнется не ранее 03:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию все желающие смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Синнер – Алькарас

Янник Синнер несмотря на молодость, ему 21 год, является первой ракеткой Италии и находится на 13-й строчке мирового рейтинга ATP. На турнирах большого шлема он удивительно стабилен. В каждом из них он доходил до стадии ¼ финала, и в 2022 году впервые это сделал на Australian Open, Уимблдоне и US Open. Дважды на текущем турнире он сыграл пятисетовые поединки. В первом круге с Даниэлем Альтмайером и в четвертом с Ильей Ивашко. В двух других матчах с Кристофером Юбенксом и Брэндоном Накашимой Янник затратил меньше сил.

Карлос Алькарас продолжает оправдывать авансы, хотя бывает нестабилен, что объясняется его 19-летним возрастом. До выхода в полуфинал на турнирах Большого шлема ему обычно не хватает совсем немного. Сказывается опыт соперников. На этот раз ему предстоит матч с теннисистом его поколения, и есть все шансы выйти в полуфинал. Карлос сравнительно легко преодолел три первых круга, взяв верх над Себастьяном Баесом, Федерико Корией и Дженсоном Бруксби. В первом случае соперник травмировался, в двух других испанцу для победы хватило трех сетов. А вот в предыдущем поединке с Марином Чиличем Алькарасу для победы пришлось играть все пять сетов.

Соперники встречались четыре раза и одержали по две победы. Синнер был сильнее дважды в 2022 году на Уимблдоне и на грунте в Хорватии. Единственный их матч на харде остался за Алькарасом. Его букмекеры признают фаворитом, «Лига Ставок» оценивает шансы испанца коэффициентом 1,54, на победу Синнера коэффициент — 2,50.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные