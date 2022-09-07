US Open: Янник Синнер — Карлос Алькарас прямая трансляция

Последний четвертьфинальный матч одиночного мужского турнира на Открытом чемпионате США по теннису 2022 года сыграют представители нового поколения итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Поединок на стадионе имени Артура Эша начнется не ранее 03:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию все желающие смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Синнер – Алькарас

Янник Синнер несмотря на молодость, ему 21 год, является первой ракеткой Италии и находится на 13-й строчке мирового рейтинга ATP. На турнирах большого шлема он удивительно стабилен. В каждом из них он доходил до стадии ¼ финала, и в 2022 году впервые это сделал на Australian Open, Уимблдоне и US Open. Дважды на текущем турнире он сыграл пятисетовые поединки. В первом круге с Даниэлем Альтмайером и в четвертом с Ильей Ивашко. В двух других матчах с Кристофером Юбенксом и Брэндоном Накашимой Янник затратил меньше сил.

Карлос Алькарас продолжает оправдывать авансы, хотя бывает нестабилен, что объясняется его 19-летним возрастом. До выхода в полуфинал на турнирах Большого шлема ему обычно не хватает совсем немного. Сказывается опыт соперников. На этот раз ему предстоит матч с теннисистом его поколения, и есть все шансы выйти в полуфинал. Карлос сравнительно легко преодолел три первых круга, взяв верх над Себастьяном Баесом, Федерико Корией и Дженсоном Бруксби. В первом случае соперник травмировался, в двух других испанцу для победы хватило трех сетов. А вот в предыдущем поединке с Марином Чиличем Алькарасу для победы пришлось играть все пять сетов.

Соперники встречались четыре раза и одержали по две победы. Синнер был сильнее дважды в 2022 году на Уимблдоне и на грунте в Хорватии. Единственный их матч на харде остался за Алькарасом. Его букмекеры признают фаворитом, «Лига Ставок» оценивает шансы испанца коэффициентом 1,54, на победу Синнера коэффициент — 2,50.

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