Синнер — Алькарас прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Самые молодые участники четвертьфинала, проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису, сойдутся в ночь с 7 на 8 сентября. Итальянец Янник Синнер встретится с Карлосом Алькарасом из Испании на стадионе имени Артура Эша. Начало матча ориентировочно в 03:15 по московскому времени.

Где смотреть матч Синнер – Алькарас

Для многих любителей тенниса этот матч станет главным поединком четвертьфинала. В нем участвуют теннисисты, которым прочат большое будущее, надеясь, что они заменят уходящих Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Авансы розданы большие и теперь их надо подтверждать. Синнер на пути в ¼ финала затратил больше сил, нежели его оппонент, проведя два пятисетовых поединка, но в то же время продемонстрировал умение выходить из самых сложных ситуаций. Игра Карлоса Алькараса может показаться куда более сильной. До четвертого круга он не испытывал проблем, сметая соперников со своего пути. Но уже в матче с Марином Чиличем возникли проблемы. Синнер их может доставить куда больше.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Синнера — 13

победы/поражения Синнера в 2022 году — 42/11

победы/поражения Синнера на харде — 15/4

рейтинг ATP Алькараса — 4

победы/поражения Алькараса в 2022 году — 48/11

победы Алькараса на харде — 18/4

Факты и статистика перед матчем Синнер — Алькарас

В пяти последних матчах с соперниками из первой десятки мирового рейтинга Янник смог победить в трех. Карлос Алькарас на стадии четвертьфинала останавливаться в последнее время не привык. В десяти последних таких поединках он побеждал восемь раз.

Статистика личных встреч Синнер — Алькарас

Спортсмены провели между собой четыре встречи и одержали по две победы, причем в 2022 году побеждал только Синнер — в Лондоне на Уимблдоне и на грунтовом турнире в Хорватии. Единственный поединок на харде на Rolex Paris Masters в прошлом году остался за испанцем.

Прогноз на матч Синнер — Алькарас

Букмекеры считают, что шансы Алькараса предпочтительнее, он более конкретен в решающие моменты, хладнокровен и наверняка захочет взять реванш за поражения в текущем году. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,54, успех Синнера оценивается коэффициентом 2,50.

Наш прогноз: несмотря на существенный разрыв в коэффициентах букмекеров, не стоит торопиться с выводами. Поединок может затянуться на все пять сетов, в них Синнер может оказаться сильнее. Однако Алькарас не станет затягивать матч так надолго и победит в четырех сетах.

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