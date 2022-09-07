US Open: Ига Швентек — Джессика Пегула прямая трансляция

Последними из участниц четвертьфинальных поединков US Open на центральный корт имени Артура Эша в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 сентября выйдут первая ракетка мира Ига Швентек и американка Джессика Пегула. Матч начнется не ранее 02:00 по московскому времени, прямую видеотрансляцию с Открытого чемпионата США по теннису можно будет наблюдать на сайте Sports.ru.

Прогноз на матч Швентек – Пегула

Ига Швентек, судя по ее выступлению на кортах Флашинг Медоуз, вновь набрала хорошую форму и напоминает себя в матчах прошлого и первой половины 2022 года, когда она долгое время вообще не знала поражений. Она выиграла Открытый чемпионат Австралии, Roland Garros, но сошла с дистанции на Уимблдонском турнире. Четвертьфинал US Open ее высшее достижение в карьере, и она будет стремиться пройти дальше. Пока проблемы доставила ей только Юле Нимайер из Германии. Впрочем, скорее Ига сама в этом матче создала себе проблемы, победа в четвертом круге — 2 : 6, 6 : 4, 6 : 0.

Джессика Пегула первая ракетка США и восьмая ракетка мира, единственная из теннисисток США, добравшаяся до столь поздней стадии на домашних кортах. Излишне говорить, что публика будет полностью на ее стороне. На пути к четвертьфиналу она поочередно обыграла Викторию Голубич, Александру Саснович, Юэ Юань и Петру Квитову. Только китаянка смогла доставить проблемы Джессике. Во втором сете она уступила на тей-брейке, но третий взяла под ноль. Теперь она стремится в полуфинал, чтобы впервые сыграть на этой стадии турниров Большого шлема.

В трех очных поединках Ига Швентек одержала две победы, причем обе в 2022 году. Одну на харде в Майами, другую на грунте на Roland Garros. Джессика тоже побеждала на харде, но в 2019 году. Букмекеры на стороне Швентек, «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,46, на победу Пегулы коэффициент — 2,75.

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