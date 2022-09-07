Швентек — Пегула прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Имя последней полуфиналистки на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису мы узнаем в ночь с 7 на 8 сентября. За выход в четверку сильнейших теннисисток турнира поборются первая ракетка мира полька Ига Швентек и американка Джессика Пегула. Ориентировочное начало матча на стадионе имени Артура Эша не ранее 02:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Швентек — Пегула

В какой-то момент в прошлогоднем и текущем сезоне польская теннисистка стала напоминать машину. Она выдала победную серию из нескольких десятков матчей, взяла титул на Roland Garros, но затем оступилась в Лондоне на Уимблдоне. Теперь она вновь поднимается на вершину. Интересно, что 1/4-финала на US Open ее наивысшее достижение на этом турнире. Джессика Пегула на данный момент первая ракетка США, но ни разу в своей карьере она не преодолевала барьер четвертьфинала на турнирах Большого шлема. Теперь для этого есть хорошая возможность, тем более что трибуны центрального корта будут полностью на ее стороне.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2022 году — 54/7

победы/поражения Швентек на харде — 32/5

рейтинг ATP Пегулы — 8

победы/поражения Пегулы в 2022 году — 36/16

победы Пегулы на харде — 21/10

Факты и статистика перед матчем Швентек — Пегула

Ига Швентек в последнее время очень удачно играет против теннисисток из первой десятки мирового рейтинга. Она одержала семь побед подряд в таких поединках. В свою очередь Джессика может похвастаться тем, что в трех из пяти последних поединков против спортсменок из первой десятки ее котировки были выше.

Статистика личных встреч Швентек — Пегула

Теннисистки провели между собой три поединка, в двух из которых верх брала Ига Швентек. На харде у спортсменок по одной победе, причем полька победила в марте 2022 года на турнире в Майами.

Прогноз на матч Швентек — Пегула

За Швентек говорит и место в рейтинге, и умение перестраивать игру, когда она не идет. Букмекеры считают ее фаворитом матча с Джессикой. «Лига Ставок» дает на победу польки коэффициент 1,73, тогда как шансы Пегулы оцениваются скромнее — 2,75.

Наш прогноз: обе теннисистки несмотря на четыре победы подряд проводят свои матчи неровно, в какие-то моменты проседают и делают ошибки. Вопрос в том, кто постарается их избежать в предстоящем матче. На стороне Иги опыт участия в решающих матчах, поэтому ставим на ее победу в трех сетах.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022