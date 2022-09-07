Плишкова — Соболенко прогноз на четвертьфинал US Open 2022

Сегодня, 7 сентября, в четвертьфинале женского одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису первыми на центральный корт стадиона имени Артура Эша выйдут Каролина Плишкова из Чехии и белорусская спортсменка Арина Соболенко. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Плишкова — Соболенко

Каролина Плишкова опытный турнирный боец. Несмотря на ряд неудач в последнее время, она на всех турнирах Большого шлема в своей карьере как минимум доходила до полуфинала. В 2016 году она играла в финале US Open, так что появление ее в четвертьфинале неудивительно. На пути к нему ей трижды пришлось играть в трехсетовых поединках с тай-брейками. Не обошлось и без трехсетовых поединков у Арины Соболенко, у нее было два таких матча. Максимальное ее достижение на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Уимблдона и US Open в 2021 году. Сейчас есть шанс как минимум повторить прошлогоднее достижение в Нью-Йорке.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Плишковой — 22

победы/поражения Плишковой в 2022 году — 42/13

победы/поражения Плишковой на харде — 14/8

рейтинг ATP Соболенко — 6

победы/поражения Соболенко в 2022 году — 32/20

победы Соболенко на харде — 18/11

Факты и статистика перед матчем Плишкова — Соболенко

В пяти предыдущих поединках Каролина Плишкова котировалась ниже своих соперниц и при этом смогла одержать пять побед. Арина Соболенко из последних своих пяти поединков на хардовом покрытии в трех играла все три партии.

Статистика личных встреч Плишкова — Соболенко

Соперницы играли между собой четыре раза и имеют по две победы. Паритет у них и в матчах на харде 1 : 1. Арина победила в трех сетах в 2018 году в Цинциннати, а Каролина взяла реванш в прошлом году в двух партиях в Монреале.

Прогноз на матч Плишкова — Соболенко

Букмекеры считают аргументы Арины Соболенко более весомыми, пусть и ненамного. «Лига Ставок» предлагает на победу белорусской теннисистки коэффициент 1,73, шансы Плишковой расцениваются чуть ниже — 2,12. Но мы помним, что Каролина любит побеждать, когда котировки против нее.

Наш прогноз: на этой стадии турнира в матчах соперников все могут решить нюансы. Судя по наметившейся тенденции спортсменки не обойдутся без трех партий. В них должна оказаться сильнее Соболенко. Ждем ее в полуфинале

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