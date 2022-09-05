Гарсия о том, что стадион будет болеть за Гауфф в их матче: «Я не стану жаловаться»

17-я ракетка мира высказалась о , с которой во вторник поборется на .

«Вообще, я очень рада сыграть с Коко в США, в Нью-Йорке в четвертьфинале «Шлема». Это здорово. У нее за плечами уже финал . Он сильная соперница, очень хорошо выступает в этом году, она очень стабильная, но еще очень молодая.

Впереди отличный матч, четвертьфинал «Шлема» – это битва, это испытание, и я буду готовиться.

Она агрессивно играет, у нее очень, очень мощная подача. Она отлично двигается, очень атлетичная.

У наших стилей есть несколько различий. Она играет еще и в паре. Знает, как играть с лета, как идти вперед, перекрывая корт. Для меня это большой вызов».

Также она высказалась о том, что Гауфф будет поддерживать домашняя публика.

«Я никогда не играла на стадионе Артура Эша против топа из США, так что для меня это впервые.

Я француженка и знаю, что на «Ролан Гаррос» трибуны тоже могут пошуметь. Теперь все будет наоборот. Жду с нетерпением, это отличный опыт.

Я подготовлюсь, со мной будет моя маленькая команда. Это самое важное – твои близкие, которые тебя поддерживают. Я буду слышать их голоса, и это главное.

Это отличный вызов. Я не стану жаловаться, что в четвертьфинале сыграю на стадионе против американки».

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