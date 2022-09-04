US Open. Расписание 8-го дня. Рублев сыграет с Норри в 18:00 мск, Надаль с Тиафу – вторым запуском на центральном корте

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US Open опубликовал расписание одиночных матчей на 5 сентября.

В восьмой игровой день пройдет вторая половина матчей четвертого круга, и все они размещены на двух центральных кортах турнира.

Стадион Артура Эша

Дневная сессия – начало в 19:00 по Москве

Вечерняя сессия – начало в 02:00 по Москве

Стадион Луи Армстронга

Матчи начнутся в 18:00 по Москве, разделения на сессии не будет.

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