US Open. Расписание 8-го дня. Рублев сыграет с Норри в 18:00 мск, Надаль с Тиафу – вторым запуском на центральном корте

US Open опубликовал расписание одиночных матчей на 5 сентября.
В восьмой игровой день пройдет вторая половина матчей четвертого круга, и все они размещены на двух центральных кортах турнира.
Стадион Артура Эша
Дневная сессия – начало в 19:00 по Москве
- Петра Квитова (21) – Джессика Пегула (8);
- Рафаэль Надаль (2) – Фрэнсис Тиафу (22).
Вечерняя сессия – начало в 02:00 по Москве
- Арина Соболенко (6) – Даниэль Коллинс (19);
- Карлос Алькарас (3) – Марин Чилич (15).
Стадион Луи Армстронга
Матчи начнутся в 18:00 по Москве, разделения на сессии не будет.
- Андрей Рублев (9) – Кэмерон Норри (7);
- Ига Швентек (1) – Юле Нимайер;
- Виктория Азаренко (26) – Каролина Плишкова (22);
- Янник Синнер (11) – Илья Ивашко.
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