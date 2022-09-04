US Open. Расписание 8-го дня. Рублев сыграет с Норри в 18:00 мск, Надаль с Тиафу – вторым запуском на центральном корте

опубликовал расписание одиночных матчей на 5 сентября.

В восьмой игровой день пройдет вторая половина матчей четвертого круга, и все они размещены на двух центральных кортах турнира.

Стадион Артура Эша

Дневная сессия – начало в 19:00 по Москве

(21) – (8);

(2) – (22).

Вечерняя сессия – начало в 02:00 по Москве

(6) – (19);

(3) – (15).

Стадион Луи Армстронга

Матчи начнутся в 18:00 по Москве, разделения на сессии не будет.

(9) – (7);

(1) – Юле Нимайер;

(26) – (22);

(11) – .

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