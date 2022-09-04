Соболенко шестой раз вышла во вторую неделю «Большого шлема». На US Open у нее 17 двойных ошибок

Шестая ракетка мира разгромила (6:0, 6:2) и вышла в 1/8 финала US Open.

Соболенко проводит 19-й «Большой шлем» и шестой раз вышла во вторую неделю. При этом за последние два сезона она это сделала на пяти из семи проведенных ТБШ. В прошлом году на и US Open она играла в полуфинале.

По ходу US Open Соболенко перешагнула барьер в 350 двойных ошибок за сезон (провела 44 матча). Для WTA это максимум с 2019-го, когда допустила 436 двойных за год. Соболенко тогда закончила сезон второй с 350 двойными.

В трех матчах на US Open-2022 у белоруски 17 двойных: 4 в первом круге, 11 во втором (в той встрече она отыграла два матчбола) и 2 – в третьем. По этому показателю она занимает восьмое место на турнире.

Больше всех двойных в Нью-Йорке допустила Ван Сиюй – 23.

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