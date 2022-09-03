Жабер о том, как вдохновляет арабский мир и Африку: «Ко мне обращаются многие девочки, просят советов»

Пятая ракетка мира Онс Жабер рассказала, как вдохновляет арабский мир и Африку.

– Ко мне обращаются многие девочки, просят советов. С одной я даже созванивалась в мессенджерах, чтобы дать совет. Она была очень напряжена и плакала.

Было приятно поделиться опытом. Это потрясающе. Пять лет назад я бы не смогла дать кому-то совет, но сейчас у меня больше опыта, которым я могу поделиться.

Это приятно, потому что они смотрят на меня снизу вверх и прислушиваются к моим словам. Надеюсь, однажды я действительно смогу помочь многим людям. Я часто тренируюсь в Тунисе и вижу, как много девочек приходят посмотреть.

– Какой совет вы дали той девушке? По масштабу личности для Африки вы как Серена?

– Чаще всего девочки спрашивают, как мне удается справляться с нервами на корте. Это самый частый вопрос.

Мой совет такой – нужно с этим смириться. Стресса в любом случае не избежать. Часть процесса – принятие. Нужно постараться дышать и думать о каждом конкретном розыгрыше. Плакать тоже нормально, обычно они плачут. Все это естественно.

Некоторые девушки очень застенчивы. Так что многим – и мне тоже – сложно поверить в то, что они на корте, и почувствовать себя свободно. Слезы на корте точно вызваны в первую очередь стрессом.

Не знаю, оправданно ли сравнивать меня с Сереной. Но то, чего она достигла, – невероятно, и сделать хотя бы 10% от того, что смогла она, уже будет для меня чем-то из разряда фантастики.

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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